Запорожская АЭС до сих пор пользуется украинской лицензией, несмотря на то, что уже больше двух лет контролируется Россией. Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую антироссийской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил эксперт рынка энергетики Андрей Закревский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все очень просто – лицензия у Запорожской атомной должна была быть отозвана давным-давно. Вы знаете, что там, например, есть специальные сейсмические датчики – они срабатывают даже на большой звук какой-то. А у нас там несколько раз взрывались на минах кабаны и другие животные, а сейсмодатчики не сработали, потому что были отключены. А она не может эксплуатироваться, если у нее отключены сейсмодатчики. Мы об этом замолчали. А в чем причина? Зеленые люди, которые туда зашли. Господину Гросси не нужно ездить и не нужно этот пункт в «формулу мира» включать – нужно, чтобы МАГАТЭ сработала как она должна была сработать – просто бить по этому», – заявил Закревский.

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Его поддержал коллега по цеху Виктор Куртев:

«Мы ее выдаем – Госатомрегулирование, у нас есть институция. Конечно, ситуация смешная, когда мы с начала марта 22-го не контролировали ядерный объект, он полгода работал, мы экспортировали электроэнергию, но физически его не контролировали, а работал он под украинскими лицензиями. Это много вопросов порождает».