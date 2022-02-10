Украина хочет отбить у желающих охоту получать российские паспорта в будущем

10.02.2022  13:35 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
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Дзен, Донбасс, ОБСЕ, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине с запросом о подготовке доклада о паспортизации граждан на территории ЛДНР.

Об этом он сообщил на совместной с министром иностранных дел Польши и.о. главы ОБСЕ Збингневом Рау пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине...

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«Я воспользовался случаем присутствия действующего главы [ОБСЕ] и руководителя СММ и обратился к ним с запросом, чтобы СММ ОБСЕ подготовила тематический доклад о паспортизации граждан Украины Россией на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это большая проблема, системная проблема.

И мы должны обратить на нее внимание не только в контексте ситуации в Украине, но и для того, чтобы четко зафиксировать этот кейс, этот случай, какие последствия он влечет для государства, которое идет на подобный шаг паспортизации, чтобы потом на годы вперед кто-либо, кто будет пытаться повторить российский опыт, трижды подумал прежде чем делать такой шаг», – сказал Кулеба.

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