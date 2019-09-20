Украина хочет отделаться от венгров мелкими уступками

20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Детям специфических языковых групп нужна отдельная программа, но обучения полностью на венгерском языке не будет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью изданию “Европейская правда”.

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“Мы сказали абсолютно четко нашим венгерским партнерам – это абсолютно нереально и этого не будет, чтобы был создан такой конгломерат внутри Украины”, – сказал министр.

Отвечая на вопрос, какие шаги будут предприняты, чтобы разблокировать заседания комиссии Украина-НАТО, которым уже два года препятствует Венгрия, Пристайко сообщил, что на следующей неделе он планирует встретиться с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Также планируется встреча президента Владимира Зеленского с Вышеградской четверкой, где будет в том числе и президент Венгрии Виктор Орбан.

“Благодарим наших венгерских партнеров за беспокойство, но мы сами решаем вопросы, которые принадлежат компетенции Украины – для того, чтобы наши граждане были защищены… Мы можем иногда посоветоваться с венгерскими партнерами, но в итоге это будет наше решение”, – сказал Пристайко.

В свою очередь, вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил правительственному изданию Укринформ о том, что проблема с венгерским меньшинством на Украине должна быть решена без пересечения Киевом неких “красных линий”.

“Мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши “красные линии”, защищая наш национальный интерес. Это ключевое”, – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, как сообщал ранее ПолитНавигатор, нынешнее украинское руководство намерено вернуть западных соседей страны в “круг друзей Украины”. Это касается в том числе и Венгрии, о чем заявил глава МИД Пристайко.

Ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что 300 тысяч жителей украинского Закарпаться имеют венгерские паспорта.