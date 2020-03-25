Украина хочет пересмотреть условия своей капитуляции

14.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Проиграв войну в 2014 – 2015 годах, Киев должен подумать над будущим военным решением конфликта в Донбассе в свою пользу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевский журнал «Український тиждень».

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«Мирные соглашения пишут победители. Это хорошо почувствовала Украина, которая вынуждено согласилась на минские договоренности. Они были фактически капитуляцией перед сильным врагом, потому прописанные в этих договоренностях пункты – это в основном прихоти Кремля, обеспеченные военной силой», – говорится в статье.

Такая же ситуация, по мнению автора, и с нынешними договоренностями по Карабаху.

«Азербайджан с позиции потенциального победителя задекларировал все свои пожелания, которые Армения вынуждена принять. Ереван выводит свои войска из «НКР», почти все территории непризнанной республики возвращаются под контроль Баку. Жители же региона имеют две опции: либо стать гражданами Азербайджана, или покинуть территорию в течение года. Основным гарантом безопасности для беженцев и транспорта становится Баку и российские миротворцы. Фактически «НКР» прекращает свое существование», – считает издание.

В публикации отмечается, что, несмотря на то, что ситуация в Донбассе и особенно в Крыму существенно отличается от карабахской, Украине следует сделать некоторые выводы.

«Первый – надежда на возвращение оккупированных территорий. Второй – развитие собственной армии должна стать приоритетом номер один для страны, которая ведет войну и стремится восстановить территориальную целостность. При этом основной фокус стоит делать на новейших технологиях и современных образцах ВВТ.

Третий – имея мощную и современную армию, можно начинать разговор о пересмотре минских договоренностей (а не делать это вспять, как это предлагает в ТКГ Леонид Кравчук). А в случае отсутствия чисто дипломатического решения поразмышлять над военным путем. Чтобы потом заключать сделки на условиях Украины, а не агрессора.

При этом киевские эксперты, как сообщал «ПолитНавигатора», полагают, что Украине скорее будет уготована роль проигравшей Армении, а не победившего Азербайджана.