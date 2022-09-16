Украина хочет получить «кусок пирога» от российских активов

16.09.2022  15:27 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 619
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Финансы
Новости Украины

В случае победы над Россией Украина должна получить свой «кусок пирога» в виде российских активов, рынков и зоны контроля.

Об этом в эфире интернет-канала «УССД» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае победы над Россией Украина должна получить свой «кусок пирога» в виде российских...

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«С учетом того, что нет Российской Федерации, Украина, как государство, которое больше всего пострадало от российской агрессии, должна получить свой кусок пирога реституций, репараций и всего остального. Украина должна получить зоны контроля, Украина должна получить рынки, Украина должна получить инвестиции.

Украина – надежный партнер, Украина показала, что она стойкая и может защищать свой суверенитет, свою территориальную целостность, она может защищать свое будущее. Соответственно, в этой ситуации она может защищать инвестиции, это очень надежный партнер», – заявил Мохник.

 

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Просмотров: 619

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