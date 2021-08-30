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30.08.2021 09:57 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Украина надеется «умиротворить» Донбасс по югославскому сценарию

Новости УкраиныВ Киеве надеются, что ЛДНР еще можно вернуть под контроль Украины, а потому предлагают...

В Киеве надеются, что ЛДНР еще можно вернуть под контроль Украины, а потому предлагают ввести в Донбасс 20 тысяч военнослужащих из некоего миротворческого контингента.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» экс-представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

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«Когда в какую-то страну вводят миротворческий контингент, в большинстве случаев он стабилизирует ситуацию. Должны двигаться по этому пути. Речь идет о крупной сделке на Донбассе при участии более 20 тысяч военных. Сейчас это невозможно. Но когда-то придем. Будет не на 100 процентов, как хотим, но не пройдет и российский вариант», – считает украинский дипломат.

Также у него поинтересовались, как быстро можно реализовать такой сценарий.

«Есть неписаное правило: каждый конфликт через 10-12 лет переходит в хронический. Это Палестина, Кипр. В бывшей Югославии ООН, НАТО и ЕС успели все отрегулировать менее чем за 10 лет. Мы приближаемся к границе. Есть еще три-пять лет. Если затянется дольше, станет хроническим. Появится поколение, которое не знает мирной жизни. Сегодня на Донбассе 7-летние дети выросли в напряжении и под пропагандой. За несколько лет их будет сложно убедить в другом», – резюмировал Ельченко.

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