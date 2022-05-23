Украина хочет выпихнуть Россию из ЮНЕСКО

23.05.2022  10:05 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, ООН, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Санкции, Украина
Новости Украины

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, с которым Украина будет обращаться в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры по поводу лишения России статуса государства-члена ЮНЕСКО. Об этом говорится в размещенной на сайте Рады карточке законопроекта.

«Украина считает неприемлемым продолжение присутствия Российской Федерации в ЮНЕСКО. Верховная Рада Украины обращается в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о лишении Российской Федерации статуса государства-члена ЮНЕСКО», – говорится в пояснительной записке.

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Отмечается, что, будучи государством-членом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Украина якобы всегда разделяла основные принципы этой организации и заботилась о культурном наследии, которое размещено на ее территории.

«Однако артиллерийские обстрелы, авиа- и ракетные удары, которые осуществляет Российская Федерация и ее руководство, преследуют цель уничтожения многовековых исторических и культурных достижений Украины», – уверяют киевские депутаты.

Именно поэтому проектом постановления предлагается одобрить обращение Верховной Рады Украины, направленное в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о лишении России статуса государства-члена ЮНЕСКО.
Напомним, 7 апреля Россия решила досрочно прекратить свое членство в Совете ООН по правам человека после того, как Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за ее исключение из этого Совета.

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