Украина хочет вытащить из России своих тяжелораненых пленных

Анатолий Лапин.  
30.01.2023 11:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На территории России находится намного больше тяжелораненых украинских солдат, чем военнослужащих ВС РФ на Украине.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории России находится намного больше тяжелораненых украинских солдат, чем военнослужащих ВС РФ на...

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«У меня, по нашим спискам, приблизительно под 800 раненых. Какой смысл, чтобы вы их держали у себя на территории – вам их нужно лечить, обеспечивать, каждый день кормить, заботиться. Часть из них подтверждена Международным комитетом «Красного креста». То есть, если они погибнут, это будет дополнительно свидетельствовать о том, что вы нарушаете «Женевскую конвенцию», – сказал омбудсмен.

По его словам, это не считается обменом.

«Очень четко нужно разграничивать, потому что обмен может происходить всех на всех, но если будем привязываться к количеству, то российская сторона будет требовать, чтобы было точно такое же количество, сколько они возвращают, чтобы они столько же и получали. У нас раненых намного больше, и я предложил, чтобы мы провели не обмен, а репатриацию…

Я имею в виду, что украинских тяжело раненых военнопленных на территории Российской Федерации, чем тяжело раненых военнопленных Российской Федерации, которые находятся на территории Украины», – заявил Лубинец.

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