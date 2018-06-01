01.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина хотела нейтрализовать ветеранов АТО, но случайно сломала пропагандистскую машину Запада

Раздувая дело об «убийстве» Бабченко, президент Украины Петр Порошенко пытается решить внутриполитическую проблему и нейтрализовать самых опасных оппонентов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Андрей Мишин.

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«Теракты по всей стране. Вы заметили, кого генпрокурор и глава СБУ обвинили? Все теракты Россия делает через бывших атошников. Потому что они основные враги на выборах, которые могут противостоять Порошенко. Их сейчас демонизируют», – полагает Мишин.

Однако украинская попытка раздуть на пустом месте международный скандал обернулась плохо, считает эксперт.

«Хотели показать, что мы можем круче Ми-6 с их делом Скрипалей. Получилось плохо. Сломали мировую машину антироссийской пропаганды. Как в анекдоте про партизан: случайно сожгли фашистский штаб», – сказал Мишин.