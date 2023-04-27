Украина хотела перейти в контрнаступление на плечах российских военных – Пинчук

Украина попыталась спровоцировать Россию на наступление, чтобы попробовать его отбить и перейти в собственное контрнаступление на плечах ВС РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Балтньюз» заявил бывший министр госбезопасности ДНР, участник СВО Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пинчука, тема «весеннего контрнаступа» позволяла Украине выкачивать из Запада максимально возможное оружие и технику.

«Когда они приезжали на «Рамштайны» и вели переговоры, в том числе кулуарные, они говорили: «Вот-вот нам идти в наступление, нам не хватает оружия, нам не хватает денег, нам не хватает транспорта, нам не хватает того, сего, пятого, десятого». И именно эта риторика позволила досуха выживать, насколько это возможно по-максимуму выжимать все ресурсы, которые они реально получали и получают, и будут получать по ускоренному режиму от Запада. Поэтому это тоже довольно серьезный формат. Очень много, на самом деле, подобных бонусов.

Все мы знаем известное выражение Сунь Цзи: «Война-путь обмана». Это, конечно же, в значительной степени риторика, что «вот-вот, держите меня семеро, я сейчас пойду в наступление». Это была и в некоторой степени до сих пор остается информационная кампания. Но за любую кампанию нужно платить. Поэтому, конечно же, у Украины час расплаты близится и они вынуждены будут предпринять некоторые активные наступательные действия, но они уже сейчас демпфируют их. Начинаются рассуждения о том, что не такое уж оно будет глобальное, локальное, на отдельных направлениях.

Хочу подчеркнуть, что они рассказами о наступлении пытались еще и нас на каких-то отдельных, не проработанных для нас участках заставить рвануть вперед для того, чтобы на наших плечах уже перейти, растянуть нашу логистику, создать проблемы, как это было в начале СВО, со связью, с обеспечением, необорудованными инженерными сооружениями. Что такое, когда мы пошли бы в наступление на отдельных участках, а не широкомасштабным фронтом? Мы бы разминировали минные поля, которые были установлены, мы бы снимали противотанковые и прочие инженерные сооружения в попытках пойти вперед, и это давало возможность Украине в случае, если бы они отбили наши подобные рывки, на наших плечах идти вперед. Этого не случилось», – заявил Пинчук.