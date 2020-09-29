Украина: Хроника пикирующего Ан-26

29.09.2020

Украина в очередной раз предала искренне преданных ей граждан. Крушение самолета Ан-26 в Харьковской области и гибель 26 человек, находящихся на борту, раскрыло цинизм и меркантильность людей, которые сегодня находятся у руля страны. Преступная политическая верхушка «незалежной» вновь толкнула на погибель жителей своего государства, и цинично обвиняет в этом кого угодно, только не себя. Украинская власть всячески замалчивает истинную причину крушения воздушного судна – его техническую неисправность.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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…По словам матери погибшего летчика Ашрафа Мсуя, ее сын перед катастрофой в телефонном звонке рассказывал о неоднократном отказе двигателей. О неисправностях Ан-26 знало высшее руководство вуза и Минобороны Украины, но на это закрывались глаза.

В Харьковском национальном университете Воздушных сил отчитываются, что капитальный ремонт потерпевшего крушения судна планировался на конец 2020 – начало 2021 года.

Пытается выйти сухим из воды и украинский министр обороны Андрей Таран, который заявил, что двигатель, на котором отказал датчик, имел в запасе более 5 000 летных часов до очередного ремонта. Глава военного ведомства особо настаивает на версии, что из строя вышел именно датчик, а не двигатель.

Но факты говорят об обратном. Исходя из находящихся в открытом доступе документов государственного предприятия «Антонов», выясняется, что вышедший из строя левый двигатель самолета Ан-26, переработал 589 лётных часов сверх нормы.

Двигатель был изготовлен 30 декабря 1977 года. Его капремонт производился в 1990 году, после чего был установлен его 13-летний срок службы и 1 750 лётных часов.

Этот двигатель нужно было заменить или произвести его капитальный ремонт еще в далёком 2003 году. Но украинская военщина, вероятно, была занята списанием предназначавшихся для ремонта средств, а дела самолётные были оставлены на «когда-нибудь потом».

К июню 2020 года двигателем наработано 2 339 лётных часов – на 589 часов больше, чем установлен срок службы после капитального ремонта. После планового осмотра двигателя в июне текущего года, его ресурс был продлен специалистами «Мотор Сич» еще на год и на 2 550 лётных часов. Как можно было закрыть глаза на вопиющие нарушения сроков эксплуатации двигателя?

Техническое состояние правого двигателя разбившегося курсантского самолета тоже не отличалось надежностью. Он был изготовлен в 1974 году, последний капремонт проходил в 1993-м. После ремонта ему был установлен ресурс в 7 лет службы и 1 000 лётных часов. К слову, руководство украинского Минобороны не смущало, что на календаре – 2020 год, и срок службы правого двигателя самолёта истёк 20 лет назад.

В сегодняшней Украине неудовлетворительным является техническое состояние всех военно-транспортных самолётов. Они были изготовлены еще в Советском Союзе, который современные украинские власти стараются всячески очернить. Но альтернативы советским летательным аппаратам в «мощной военной державе» просто нет. К 2020 году весь парк учебно-тренировочной техники устарел, что может стать причиной еще не одной авиакатастрофы и гибели людей.

Помпезные заявления президента Зеленского на американо-украинских учениях о военной силе Украины, – это пыль, которую бывший комик пускает в глаза доверчивому украинскому народу. А суровое обещание пана Зе, что ко Дню «незалежности» Украина сделает новый самолет, который «будет всех бомбить», разбомбило только Интернет, в очередной раз выставив украинского Верховного главнокомандующего посмешищем.

За процессом расследования крушения военного самолёта под Харьковом наблюдает весь мир. Но будут ли названы настоящие имена виновников трагедии? Предполагаю, что политическая и военная элита Украины в очередной раз найдёт «козла отпущения», который понесёт наказание вместо них.