Украина: Кина не будет! Электричество дорожает

29.09.2020

Жители Украины в ближайшие дни столкнутся с новым витком роста тарифов на электричество, воду и газ. А вот в ДНР расценки остаются в разы ниже.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Ежемесячное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги стало предсказуемым, но малопристойным жестом «слуг народа», шизофренически приближающих население Украины к европейской жизни. На пороге – октябрь, который принесет украинцам новые кусающиеся цены на электрическую энергию, воду и газ. Украинская власть продолжает работать – для еще большего обнищания людей.

«Заботливое» украинское правительство с 1 октября практически вдвое повысит тариф на первые 100 кВт/ч электрической энергии для бытовых потребителей – народ будет платить 1, 68 грн. (4, 368 руб.) за 1 кВт/ч.

Соответствующий тариф в Донецкой Народной Республике остается неизменным и составляет 0, 8018 руб. Недёшево жить в «незалежной», однако. Крылатая фраза, что «кина не будет. Электричество кончилось» стала для Украины пророческой.

По всей видимости, разорённое украинское население проведет грядущую осень и зиму в полумраке, чтобы сократить расход электроэнергии и сделать коммунальную квитанцию не такой убийственной.

Альтернативой лампочкам, вероятно, станут свечи и керосиновые лампы, которые вряд ли привнесут европейский романтизм в быт жителей «незалежной».

Но, если перевести ситуацию в плоскость мнимой Евроинтеграции Украины, то действительно, «ненька» выходит на европейский уровень, только периода Средневековья, когда люди освещали жилище при помощи масляных ламп и свечей.

Кроме электроэнергии на Украине с октября на 22% подорожает вода. К примеру, жители временно оккупированного Киевом Мариуполя за кубометр холодной воды будут платить порядка 50 руб., в то время как жители ДНР – 12, 72 руб.

В который раз подорожает и газ. В октябре за кубометр «голубого топлива» украинцы заплатят 6, 573 грн. (17, 559 руб.). В нашей Республике стоимость 1 кубического метра газа составляет 2, 598 руб.

Несмотря на прогрессирующий рост тарифов, коммунальные сети Украины продолжают оставаться в ветхом состоянии, а проблемы коммунальной инфраструктуры приобрели масштаб национальной катастрофы. Порывы трубопроводов и перебои с электричеством стали классикой жанра современной украинской системы ЖКХ. Но чиновникам «незалежной» некогда заниматься глобальными вопросами страны – у них выборы на носу и распределение сфер влияния.