22.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Украина

Украина «кинула» меджлис с виртуальной крымско-татарской автономией


Несмотря на многочисленные обещания, в Верховной Раде не соберется нужного количества голосов для того, чтобы утвердить изменения в Конституцию Украины и назвать Крым «крымско-татарской автономией». Об этом в эфире телеканала ZIK заявила соратница президента, вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, парламент не готов к такому решению.

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«Я не вижу пока что 300 голосов. Я вижу, что за такую инициативу, во-первых, будет голосовать, конечно, большая часть «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», фракции некоторые дадут часть голосов из нынешней оппозиции. Очевидно, что «Оппоблок» не даст ни одного голоса. Я не знаю, голосовали бы тут депутатские группы.

В украинском политикуме есть такая позиция, что, вроде бы, мы в теории поддерживаем крымскую автономию, но боимся дать татарам больше прав и полномочий. Хотя это неправильно. Я считаю, что есть не предубеждения, а неготовность к такому голосованию», – заявила Геращенко.

 

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