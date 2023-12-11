Украина – классическая рыба, гниющая с головы. Зеленский опротивел Западу – Риттер

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Украина – это рыба с гниющей головой. Эта «голова» – президент страны Владимир Зеленский, который вступил в конфликт с начальником Генштаба ВСУ Валерием Залужным и теряет свой вес. Он больше не нужен Западу и стал помехой.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы наблюдаем крах политической сплоченности внутри Украины. Мы наблюдаем кризисы, возникшие из-за провала руководства в течение 600 с лишним дней этого конфликта и даже до него… Говорят, что рыба гниет с головы. Тухлая рыба воняет с головы, а Украина – это в значительной степени тухлая рыба, и прямо сейчас от Зеленского воняет с головы – вот, в чем проблема. То, что мы наблюдаем здесь – это наши акты политического отчаяния, направленные на то, чтобы оставаться актуальными. Но если присмотреться повнимательнее, то самым неуместным человеком на сегодняшний день в Украине является Зеленский. Он больше не нужен Западу, он стал помехой, и я думаю, что, столкнувшись с военным истеблишментом, последует ответный удар, который приведет к политическому ослаблению Зеленского», – заключил Риттер.