Украина: Коллективное прозрение не за горами

15.03.2021, Киев, Роман Райнекин

Новости Украины

Владимир Зеленский вернулся к записыванию видеообращений. Комик-стендапер, старательно хмуря брови и изображая из себя отца нации, обьяснил посполитым свои последние скандальные решения – внесудебное закрытие телеканалов и санкций против украинских граждан. Впереди много нового и интересного, так что – «до следующих заседаний СНБО».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

А теперь – по пунктам.

Каналы Медведчука задушили правильно. Как и санкции против Медведчука с женой. Тем самым был нанесен сталинский, простите, зеленский «удар по тем силам, которые раскалывали страну пропагандой и дезинформацией». Передал Зеоенский и «привет» своему предшественнику: мол, как так получилось, что тот за пять лет президентства не смог прищучить «клятого кума Путина», а ничтожный «зеленый клоун», каким его изображают на порошенковском «Прямом канале», взял – и смог. Наверное, не очень то и хотелось, – сделал вывод Зеленский, заодно вспомнив про мух и котлеты, которые, по его мнению, у Порошенко в отношении Медведчука – отдельно.

Но эти месседжи, хоть и были озвучены строгим и чуть хрипловатым голосом, все же не новы. Уже почти месяц прикормленные политологи Банковой и прочие зеленоботы на сдельной ставке в 200 долларов за коммент разгоняют именно эти тезисы. Убеждая порохоботов, что, мол, «их гетьман» – ненастоящий, и где же он раньше был, как так странно боролся с лидером ОПЗЖ, что тот спокойно летал в Москву.

Интереснее выглядел другой тезис из обращения Зеленского. В котором президент фактически публично отрекся от своего бывшего покровителя и партнера Игоря Коломойского. Заявив, что поддерживает американские санкции против него и будет бороться за возврат средств на Украину.

Что это за средства такие, уточнено не было. Надо полагать, речь идет о тех миллиардах долларов, якобы выведенных Коломойским из Приватбанка перед его национализацией, в чем обвиняет бывшего совладельца банка НБУ в своих исках против него в международных судах.

А, чтобы происходящее не было похоже на сведение каких-то личных счетов, да еще и по указке из Вашингтона, Зеленский пафосно объявил о своей «равноудаленности» от всех украинских олигархов, перечислив несколько фамилий: Коломойский, Фирташ, Пинчук, Ахметов, Порошенко и Медведчук.

Все они, по мнению Зеленского, «заканчиваются», вместе со своим влиянием на государство и экономику. В отличие от «крупного бизнеса», который президент просит не путать с олигархами и которому обещает содействие и поддержку.

Примечательно, что в списке Зеленского нет ни одного из тех, кто нажился уже за время власти монокоалиции «Слуг народа». Например, Ильи Павлюка, которому приписывают влияние на руководство президентской партии и значительную часть ее фракции.

Является как минимум лукавством и заявление Зеленского о том, что ему как президенту «не важна» такая фамилия, как Ахметов. Притом, что последний сильно укрепил позиции именно при Зеленском.

С интересами владельца СКМ связывают целый ряд принятых уже новым парламентом лоббистских законов, да и нынешний премьер Шмыгаль – тоже выходец из ахметовских структур. А ахметовский канал «Украина 24» регулярно и часто «облизывает» президента и его офис во всех местах.

Но, пожалуй, гвоздем программы президентского обращения стали публичные принародные оправдания в том, что все последние шаги, включая давление на оппонентов и скандальные решения СНБО, и вообще все проводимые «реформы» – ни в коем случае не по указке Запада и не под давлением посольств. А – исключительно по собственной доброй воле и находясь в трезвой памяти.

Зачем были нужны такие оправдания, да еще и в такой жалкой форме? Очевидно, можно предположить, что, вопреки стараниям Банковой и ее штатных пропагандистов, усилия противников – тех же СМИ из пула ОПЗЖ или блогера Шария, или массы других медиа-критиков, не прошли даром, и мнение о полной несамостоятельности пана Зе не только прочно укоренилось в головах значительной части украинцев, но и, что называется, пошло вглубь и начало пускать корни в умах все большего количества людей.

Тезисы о внешнем управлении, еще недавно поднимаемые на смех грантоедами, как нечто нелепое, сегодня выглядят уже как общее место. Как то, что не требует доказательств.

Получается, что, как минимум в этом вопросе, Банковая проиграла вчистую, раз вынуждена оправдываться.

«Ни в какой дополнительной мотивации от наших партнеров я не нуждаюсь. Украина может самостоятельно принимать решения», – говорит Зеленский. А твиттеры западных посольств уже не в счет? Не у всех же память, как у рыбок гуппи.

Тем более, что нужно быть совсем слепым, чтобы не заметить, что обозначенные Зеленским на сьезде «Слуг народа» приоритетные задачи для парламента почти идентичны с содержанием «дорожных карт», озвучиваемых западными экспертами и послами, миссиями МВФ и тому подобной публикой.

Совпадение? Не думаю.

Тут вам и «углубление земельной реформы» (продажа черноземов западным ТНК). Хотя, казалось бы, что еще углублять то? Наверное, речь идет об устранении той досадной ложки дегтя, которая омрачила бочку меда «иностранных партнеров»: вчнесенных в текст продавленного закона о земле в последний момент ограничениях на продажу иностранцам и на концентрацию её в одних руках.

Каких вам еще реформ не хватает? Пенсионной? Так уже ж признали, на уровне правительства, что через 15 лет пенсии платить будет нечем. Или судебной? Но разве недавно принятый закон не отдает украинские суды фвктическии на аутсорс Западу через систему формирования состава судей и всевозможных контрольных обществаенных советов при них? Или кто то считает, что украинские судьи еще недостаточно выдрессированы?

Может, Украине не хватает децентрализации, как об этом заявил Зеленский «слугам»? Так уже ж и районы перекроили и ОТГ (объединенные территориальные громады) понасоздавали, а затем и укрупнили. Стало ли лучше жить территориям? Вопрос. Тем более, что никаких действительно значимых прав, например, в финансовой или гуманитарной сферах Киев, несмотря на разглагольствования о децентрализации, на места отдавать не собирается вовсе. А если кто-то вдруг о чем-то таком и заикается, тут же следуют обвинения в «сепаратизме» и уголовные дела. Или – речь идет об очередной имитации для внешнего глаза? Тогда так бы и сказали. А то – реформа!…..

В общем, создается ощущение, что Зеленский и Ко пытаются удержать контроль над реальностью с помощью словесных заклинаний. Как будто многократное повторение уже изрядно заюзанных «магических» формул способно как-то остановить процесс деградации и распада.

Да, есть какое то количество недалеких людей, которые за всей этой словесной мишурой и громкими оправданиями не видят сути. Но ведь и до этих людей рано или поздно дойдет, что Зеленский, может, и шут, но вовсе не чудотворец. Рассмешить страну он может. Накормить – нет.

И, кажется, коллективное прозрение не за горами. Правда, очередное развенчание очередного голого короля не принесет Украине ни счастья, ни мира, ни покоя. Потому что в затасканной политической колоде уже не осталось козырей. Одни шестерки.