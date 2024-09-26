Украина крайне встревожена активностью Китая по продвижению своего мирного плана в ООН – Politico

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Politico дает представление о том, как работает лоббистская машина «миротворчества» по Украине. По данным издания, Китай намерен работать за кулисами ООН, чтобы заручиться международной поддержкой своего, совместного с Бразилией, «мирного плана» по завершению войны на Украине. Издание утверждает, что этот план якобы предполагает финализацию на выгодных для России условиях.

При этом, сама информация, что характерно, базируется на украинских источниках и представляет собой пересказ тех предложений, которые передают в Киев из Пекина – напрямую и через разного рода посредников.

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Как пишет издание, китайское правительство начало работу на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе с планом заручиться поддержкой стран Латинской Америки, Азии и Африки, что позволило бы заморозить нынешнюю линию фронта.

Отмечается, что США выступают против этого соглашения, а украинские чиновники встревожены им — настолько, что распространили среди собравшихся в Нью-Йорке дипломатов документ с изложенными оговорками по каждому из китайско-бразильских шести пунктов.

В частности, в Киеве уверены, что в своем предложении Китай пытается убедить других поддержать мирные переговоры, сосредоточенные на «учете интересов безопасности каждой страны» якобы с целью «не допустить проигрыша России».

Отмечается, что план Пекина в Нью-Йорке состоит в том, чтобы заручиться поддержкой около двух десятков ключевых стран Глобального Юга «для формирования своего рода ядра группы, которое в будущем может быстро расшириться за счет других стран Африки, Латинской Америки и Азии», указывают украинские чиновники.

Китай добивается одобрения своего плана по инициированию мирных переговоров между Россией и Украиной на основе совместного предложения Китая и Бразилии из шести пунктов, опубликованного в мае.

В этом документе содержится призыв «не расширять поле боя, не эскалировать боевые действия и не провоцировать ни одну из сторон». В Киеве возражают, что «это позволило бы России оставаться на оккупированных территориях, а также продолжать боевые действия с их нынешней интенсивностью».

«Украина явно обеспокоена, что план Китая набирает обороты. Владимир Зеленский использовал свое выступление на Генеральной Ассамблее в среду, чтобы осудить мирный план Китая и Бразилии в качестве «колониальной» попытки. Украинские дипломаты также призывают американских законодателей официально отвергнуть план Китая», — говорится в материале.

Также авторв издания отмечают, что если у Китая получится заручиться поддержкой Индии, это может создать серьезные проблемы для Украины. Ведь, Киев надеялся, что многовекторный Нью-Дели, сохраняющий хорошие отношения с западным блоком, поможет Украине заключить мирный пакт на условиях, с которыми она могла бы смириться.

Если Китаю удастся добиться поддержки большой группы стран, Пекин сможет преподнести это как доказательство того, что мировое большинство поддерживает его условия. Официальная презентация плана мирных переговоров состоится в следующем месяце на встрече группы БРИКС в Казани, говорится в документе.

“Сейчас союзники Украины не воспринимают Китай как незаинтересованного посредника. Американские чиновники обвиняют Китай в продолжении противостояния за счет военной помощи России, но Пекин эти обвинения отрицает”, – заключают в Politico.

Напомним, как уже сообщал «ПолитНавигатор» со ссылкой на Reuters, Бразилия, на правах соавтора мирного плана, до конца этой недели представит странам Глобального Юга совместный с Китаем «мирный план» для Украины.

Ожидается, что на встрече, которая состоится 27 сентября в Нью-Йорке, примут участие Колумбия, Египет, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, ОАЭ и другие страны Глобального Юга. При этом, представителей европейских стран и США на встречу не пригласили.