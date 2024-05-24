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Украина на протяжении десяти лет ежедневно убивает мирное население Донбасса, нанося неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре. Это тактика Запада, который и во времена Второй мировой отличался убийствами мирного населения.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Джонсона, Россия же, наоборот, наносит точечные удары по военной инфраструктуре, стараясь избежать гибель гражданских.

«Украина уже 10 лет регулярно обстреливает Донецк. Они убивают мирных жителей каждый день, а не время от времени. Одно дело, если обстреливаете военную цель, чтобы ослабить военный потенциал, но они бьют по мирным жителям. Вы знаете, что они бьют по ресторанам и магазинам, они даже не выводят из строя электросети – они бьют по домам, церквям и школам… они делают это уже довольно давно. Россия, напротив, была очень-очень осторожной, чтобы не поражать гражданские цели. Они всегда выбирали военные цели или места, где военные используют школы и больницы в качестве казарм за неимением лучшего. А еще Россия наносит удары по электрической инфраструктуре, выводя ее из строя… Но это позволяет избежать гибели мирных жителей», – отметил он.

«Когда ты вспоминаешь о Второй мировой войне, даже тогда у Советов не было политики массированных бомбардировок гражданских районов. Они избегали жертв среди гражданского населения. И именно Запад убивал мирных жителей в больших масштабах», – заключил Джонсон.