Украина круглосуточно убивает мирных жителей, такова тактика Запада – экс-аналитик ЦРУ

Анатолий Лапин.  
24.05.2024 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 440
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украина на протяжении десяти лет ежедневно убивает мирное население Донбасса, нанося неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре. Это тактика Запада, который и во времена Второй мировой отличался убийствами мирного населения.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина на протяжении десяти лет ежедневно убивает мирное население Донбасса, нанося неизбирательные удары по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По словам Джонсона, Россия же, наоборот, наносит точечные удары по военной инфраструктуре, стараясь избежать гибель гражданских.

«Украина уже 10 лет регулярно обстреливает Донецк. Они убивают мирных жителей каждый день, а не время от времени. Одно дело, если обстреливаете военную цель, чтобы ослабить военный потенциал, но они бьют по мирным жителям. Вы знаете, что они бьют по ресторанам и магазинам, они даже не выводят из строя электросети – они бьют по домам, церквям и школам… они делают это уже довольно давно.

Россия, напротив, была очень-очень осторожной, чтобы не поражать гражданские цели. Они всегда выбирали военные цели или места, где военные используют школы и больницы в качестве казарм за неимением лучшего. А еще Россия наносит удары по электрической инфраструктуре, выводя ее из строя… Но это позволяет избежать гибели мирных жителей», – отметил он.

«Когда ты вспоминаешь о Второй мировой войне, даже тогда у Советов не было политики массированных бомбардировок гражданских районов. Они избегали жертв среди гражданского населения. И именно Запад убивал мирных жителей в больших масштабах», – заключил Джонсон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть