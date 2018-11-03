Украина крупно облажалась с задержанием судна, следовавшего из России

03.11.2018, Киев, Михаил Рябов

История с задержанием властями Украины судна Comet, которое шло из российского порта, якобы, с грузом из республик Донбасса, получила неожиданное продолжение. В ближайшее время Киеву, всего скорее, придется отпустить сухогруз. Ситуация ударит по имиджу Украины, но не нанесет никакого ущерба России или ЛДНР.

Об этом сообщает одесское издание «Таймер» со ссылкой на данные от источников в украинских правоохранительных органов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во–первых, выяснилось, что экипаж судна — смешанный, причём большую часть его составляют украинцы, а гражданином России является лишь 2-й помощник капитана. Сам же капитан является гражданином Украины.

Во–вторых, судно принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии и находится в управлении компании из Сингапура

В–третьих, груз на судне предназначался для бельгийской компании и транспортировался в режиме «free on board». Это значит, что фактически груз перешёл в собственность получателя в момент доставки в порт погрузки: в этот момент получатель расплачивается с поставщиком, и после этого дальнейшая доставка груза лежит уже на его ответственности.

В этой ситуации украинские власти вряд ли смогут нанести арестом судна какой–либо ущерб России или предприятиям непризнанной ДНР, которые (как утверждает Генпрокуратура) произвели металл, обнаруженный на борту судна», – пишет «Таймер».

«Забавная история выходит с этим их «российским судном с грузом металла из ДНР», арестованным в порту Мариуполя. Судно оказалось белизско-голландско-сингапурским, капитан и большая часть команды – украинскими, груз – бельгийским. В общем, от действий украинских властей прилетело кому угодно, кроме ДНР и России. Больше всего прилетело, конечно, самой Украине, которой придётся отвечать не весьма неудобные вопросы и расхлёбывать дурной осадок этой весьма сомнительной пиар-акции», – комментирует главред издания Юрий Ткачев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», первым о задержании сухогруза Comet заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он подчеркнул, что арест судна является ответом на опубликованный в России санкционный список против украинских политиков, коммерсантов и бизнес-структур.

«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестованы более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию. Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма», – написал Луценко в своем блоге.