Украина легализует несколько сотен головорезов из России и Белоруссии

07.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Принятое накануне Верховной Радой решение о предоставлении украинского гражданство крайне важно для нескольких сотен иностранных боевиков, которые, фактически, нелегально находились на Украине, участвуя в карательной операции в Донбассе. Возвращение домой для них невозможно, поскольку угрожает тюремным заключением за участие в нелегальных вооруженных формированиях и наемничестве.

Об этом в эфире телеканала «5 канал» заявил бывший белорусский неонацист, а ныне один из руководителей украинского «Нацкорпуса» Сергей Коротких, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Я лично знаю людей, не одну сотню, которые пятый год находились в стране практически незаконно, они не могли получить вид на жительство, тем более, они не могли получить гражданство. Они были лишены возможности передвигаться по миру и выехать куда-то за границу, потому что они не могли получить паспорт.

Процедура была выстроена таким образом, что, особенно гражданам Белоруссии и России, которые воевали за Украину, были обрезаны пути получения.

То есть, нужно получить справку, а эти справки можно было получить или в России, или в Белоруссии.

Приехать туда с бэкграундом, что ты воевал за Украину, это был стопроцентный вариант сесть. Таким путем были обрезаны варианты их существования. Большинство из них находились в стране нелегально», – заявил Коротких.