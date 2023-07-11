Украина летит в демографическую яму, повторяя судьбу Парагвая

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Украину накрывает беспрецедентный в мировой истории демографический кризис.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кущ прогнозирует дальнейшее падение украинской экономики, энергетики, логистического и промышленного потенциала.

«Пока идет война, ни о каком развитии экономики речь идти не может. Экономика будет падать вниз, будет происходить деградация основных производительных сил, основных активов, энергетического потенциала, транспортного, логистического, промышленного. Будет ухудшаться ситуация с человеческим капиталом. Мы уже имеем катастрофическую демографию и фактически находимся в самом большом демографическом кризисе среди всех стран Европейского союза», – сказал эксперт.

По его словам, в истории очень трудно найти параллели с аналогичными демографическими кризисами.

«Я пытался найти страну, где были такие же потери в демографическом потенциале, и похожая ситуация была в свое время в Боливии, которая вела войну с несколькими странами-соседями. В результате понесла колоссальные человеческие потери. Там даже была знаменитая «битва детей», когда уже не хватало взрослого населения и фактически детей бросили в бой. Закончилось это тем, что даже через 50-60-70 лет в Боливии ощущался так называемый демографический след от тех военных действий. Как в части падения рождаемости, так и в том, что выбита была демографическая база», – заявил Кущ.

Скорее всего, эксперт перепутал Боливию с Парагваем, который в 1864 – 1870 годах воевал против Бразилии, Аргентины и Уругвая. По ряду данных, Парагвай потерял до 70 процентов мужского населения.

В итоге в армию стали призывать женщин и детей. Так, 16 августа 1869 года в битве при Акоста-Нью парагвайская группировка выставила порядка 6000 бойцов, из которых 3500 были дети и подростки в возрасте от 9 до 15 лет.