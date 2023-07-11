Украина летит в демографическую яму, повторяя судьбу Парагвая

Анатолий Лапин.  
11.07.2023 13:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 652
 
Война, Демография, Дзен, Украина, Экономика


Украину накрывает беспрецедентный в мировой истории демографический кризис.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину накрывает беспрецедентный в мировой истории демографический кризис. Об этом в интервью украинскому журналисту...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Кущ прогнозирует дальнейшее падение украинской экономики, энергетики, логистического и промышленного потенциала.

«Пока идет война, ни о каком развитии экономики речь идти не может. Экономика будет падать вниз, будет происходить деградация основных производительных сил, основных активов, энергетического потенциала, транспортного, логистического, промышленного. Будет ухудшаться ситуация с человеческим капиталом. Мы уже имеем катастрофическую демографию и фактически находимся в самом большом демографическом кризисе среди всех стран Европейского союза», – сказал эксперт.

По его словам, в истории очень трудно найти параллели с аналогичными демографическими кризисами.

«Я пытался найти страну, где были такие же потери в демографическом потенциале, и похожая ситуация была в свое время в Боливии, которая вела войну с несколькими странами-соседями. В результате понесла колоссальные человеческие потери.

Там даже была знаменитая «битва детей», когда уже не хватало взрослого населения и фактически детей бросили в бой. Закончилось это тем, что даже через 50-60-70 лет в Боливии ощущался так называемый демографический след от тех военных действий. Как в части падения рождаемости, так и в том, что выбита была демографическая база», – заявил Кущ.

Скорее всего, эксперт перепутал Боливию с Парагваем, который в 1864 – 1870 годах воевал против Бразилии, Аргентины и Уругвая. По ряду данных, Парагвай потерял до 70 процентов мужского населения.

В итоге в армию стали призывать женщин и детей. Так, 16 августа 1869 года в битве при Акоста-Нью парагвайская группировка выставила порядка 6000 бойцов, из которых 3500 были дети и подростки в возрасте от 9 до 15 лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть