23.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина лишь делает вид, что пытается вернуть Донбасс

Если бы Украина согласилась на независимость Донбасса в самом начале гражданской войны, она бы создала серьезные проблемы для России.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Ростислав Ищенко.

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«Если бы они сделали это в 2015 году, они создали бы России большие проблемы. Потому что интегрировать республики – это большая нагрузка. Оставлять их в качестве буферного Приднестровья – это огромные моральные потери. Они взяли на себя эту проблему и делают вид, что все еще пытаются Донбасс завоевать», – сказал Ищенко.

Он считает, что украинские националисты испытывают давнюю патологическую ненависть к жителям Донбасса.

«Большинство нациков Донбасс ненавидит, и даже на последнем дыхании они будут пытаться его прихлопнуть. Свои планы они озвучили и пять, и десять лет назад. Возможность реализовать их появилась только в 2014 году, но они даже ею не смогли воспользоваться. Кстати, им никто не мешает это сделать. Достаточно признать независимость ЛДНР – и Донбасса нет», – добавил политолог.