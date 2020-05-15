15.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина, Энергетика
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Украина лишь на словах отказалась российского газа


Никакого отказа от российского газа со стороны Украины не было – все эти лозунги украинского руководства в последние шесть лет были пропагандистскими. На самом деле, Украина только по бумагам «прогоняла» газ по европейским трубам, на деле же получая его из РФ.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявила экс-премьер-министр Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень хорошо знаю эту тему и я удивляюсь заявлению Витренко, потому что все пять лет предыдущей власти и уже этот год мы не получали никогда европейского газа, запомните это. Европейского газа для поставок в Украину не существовало и не существует, и люди, которые тут присутствуют, они точно это знают.

Получали российский газ через посредничество иностранных компаний, которые контролировались предыдущей властью и продолжается это сегодня. И я хочу просто, если «слуги народа» позволят нам взять на ТСК этот вопрос, а не будут блокировать, то мы покажем, сколько денег было отмыто, когда людям продавали по каким-то драконовским тарифам газ, а реально через прокладки заграницей оставляли там львиную долю прибыли и государство это недополучало», – заявила Тимошенко.

При этом, политик подчеркнула, что правительство заблокировало попытку провести проверку НАК «Нафтогаз» и уволить нынешнего руководителя предприятия Андрея Коболева.

«Представьте себе, премьер-министр страны, принимает решение о проведении государственного аудита НАК «Нафтогаза» и через три недели отменяет это решение. Вместо того, чтобы увольнять руководителя НАК «Нафтогаза» и закрыть дефицит бюджета на 72 миллиарда гривен, при этом НАК «Нафтогаз» возглавляет коррупционер Коболев, контракт которому пролонгируют на четыре года вместо того, чтобы его снять, привлечь к ответственности, проверить НАК «Нафтогаз», – резюмировала политик.

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