Украина лишь на словах отказывалась от российского газа, продолжая его покупать

07.01.2020, Киев, Игорь Петров

Национальные интересы Украины состоят в том, чтобы покупать газ по низкой цене при прямых поставках из России.

Об этом в беседе на телеканале НАШ заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прямые, непрямые поставки… это чисто политическая риторика. Ни для кого не секрет, что Украина всегда, даже в последние годы, покупала российский газ. Просто он выходил за границу Украины и возвращался назад в Украину, из-за этого мы имели тариф, который в прошлом году был в 10 раз больше тарифа 2013 года. Вот результат политики, которую проводил, в частности, Порошенко.

Надеюсь во время Зеленского эта политика изменится в сторону реалистических подходов. Не надо политизировать сферу газа, электроэнергии и других стратегических ресурсов для Украины. Надо вернуть это из числа вопросов публичной политики в число вопросов коммерческих, частных», – сказал Кожара.