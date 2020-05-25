Украина лишается контуров государственности – академик

25.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина стремительно теряет свой научный потенциал, вместе с которым страна лишается своего суверенитета.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил академик НАН Украины Владимир Семиноженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наука – это суверенообразующее понятие. Есть понятие суверенообразующей технологии. Если мы можем, обладаем технологией произвести лекарственный препарат – это безопасность с точки зрения того, чтобы мы лечили своих людей, когда вдруг нам обрежут поступление лекарств.

Если мы не в состоянии производить военную технику и нам не хотят, какое-то эмбарго на поставку, это мы видим во всем мире – мы не можем защитить себя. Если мы не обладаем технологиями в области энергетики, ядерными технологиями, в энергетике создания тепловых станций, любых станций, то мы не можем себя обеспечить энергией, не можем обеспечить себе энергетический суверенитет.

То есть у нас возникает зависимость. То есть полная потеря суверенитета. А такая страна без суверенитета полного, таких стран нет, но если иметь в виду технологический, энергетический, суверенитет в отношении биобезопасности – это уже просто контуры страны, контуры государства теряются», – заявил Семиноженко.