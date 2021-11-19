Украина лишается собственных тепличных овощей из-за дорогого газа

Игорь Петров. Просмотров: 19.11.202119:29 (Мск), Киев,

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Новости Украины





Впервые в истории Украина начала импортировать огурцы, выращенные в закрытом грунте, из России.

Об этом сообщает портал EastFruit, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме России, Украина закупает огурцы в Турции и Белоруссии, но на данный момент российские огурцы закупаются по самой низкой цене – $0,82-1,09 за кг за гладкие огурцы и $1,23-1,64 за кг за бугорчатые. При этом закупочные цены на украинские огурцы составляют $1,44-1,70 г, а цена на турецкие огурцы лишь на $0,82-1,09 за кг – ниже, чем на Украине.

«Российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, т.к. в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец», – отметил Евгений Кузин, руководитель международных проектов Fruit-Inform.com.

Такая же ситуация – с другими тепличными овощами, отмечает экономист Александр Охрименко.

«Цены на тепличные овощи очень сильно зависят от тарифов на газ. Газ подорожал, и себестоимость тепличных овощей резко выросла – она уже значительно выше цен на мировом рынке. Украинские тепличные овощи уже очень дорогие, их теперь выгоднее завозить из той же России, а не выращивать тут. В общем, и тут все упирается в тарифы на газ. Для промышленности цена на газ сейчас – 35 грн за куб. Это очень дорого, раза в два и больше, чем еще недавно. Понятно, что при таком дорогом газе выращивать что-то в теплицах тут нерентабельно. Неудивительно, что импорт тепличных овощей резко вырос – везут из России, Турции, Белоруссии и пр. Когда-то Украина поставляла тепличные овощи в Россию. До 2014 года они занимали порядка 12% российского рынка. Потом связи были разорваны, и сейчас, наоборот, российские овощи закрытого грунта поставляются в Украину. На отечественном рынке украинские овощи занимали порядка 98%, то есть, импорта практически не было. Украина овощи закрытого грунта экспортировала. Доля импорта в сегменте овощей открытого грунта и раньше была высокой, своих овощей у нас было порядка 40%. Как изменится соотношение экспорта и импорта в этом сегменте – мы увидим в следующем году», – сказал Александр Охрименко в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».