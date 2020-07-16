Украина лишилась перспектив военно-технического сотрудничества с Польшей

16.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на существующее соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Польшей и Украиной, Киев предпочитает работать с турками, довольствуясь на польском направлении лишь продажами легких бронемашин.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Напомню, что Польша и Турция – это две страны, у которых с Украиной есть что-то наподобие военно-технических соглашений полноценного характера, потому что ни у одной другой страны нет больше соглашений о военно-техническом сотрудничестве с Украиной.

Если говорить о польском векторе, то в 2017 году был всплеск активностей в плане военно-технического сотрудничества, когда в Киеве было проведено заседание министров обороны Польши и стран Балтии.

На данный момент соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Польшей работает не очень хорошо. Киев имел несколько проектов по совместной разработке вооружений, один из этих проектов – легкая бронемашина, в общем-то, лицензионно уже выпускается польской стороной и продается в Африку», – заявил Толстов.

«Каких-либо существенных достижений в последнее время не замечено и не обнаружено, хотя с Турцией развитие этого направления ведется более активно», – добавил эксперт.