Украина лишилась перспективы сохранить Одессу

22.06.2022  12:48 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Обстрелами острова Змеиный и атакой на вышки «Черноморнефтегаза» Украина лишила себя возможности сохранить за собой выход к Черному морю.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По словам эксперта, если раньше еще можно было рассматривать возможность сохранения за какой-либо частью демилитаризированной Украины доступ к Черному морю и региона Одессы, то после этих обстрелов такой вариант маловероятен.

«Я думаю, что до самого последнего времени идея о том, что все-таки часть Причерноморья за одной из Украин, которая возникнет в результате денацификации и демилитаризации, оставить, она у нашего политического и военно-политического руководства присутствовала. С геополитической точки зрения до известной степени это было бы логично…

Но этот шаг, совершенный из пропагандистских соображений, загнал ситуацию в состояние неизбежности жесткого, причем стратегического ответа с российской стороны. Ну и какой это будет ответ? Мы же не дети с вами, мы карту читаем, даже контурную можем прочитать еще по старой памяти, школьной. Ну это же понятно, какой ответ может быть.

Вот так от плана, допустим, «Е», где у Украины оставался выход в Черное море, глупо, не осознавая этого, люди переходят к плану «Ж», где никакого выхода к Черному морю ни у одной из Украин, которые там образуются, а я думаю, что там будет несколько Украин в разной форме правления от республики до гетьманства, у них просто не будет. Но это логика пропагандистской войны, которую ведет Украина», – заявил Евстафьев.

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