Украина добилась увольнения «пророссийского» судьи в процессе по крымскому золоту скифов

01.11.2020, Симферополь, Александр Ростовцев

28 октября апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей в процессе по делу о принадлежности объектов культурно-исторического наследия из крымских музеев, известных под общим названием «скифское золото».

Речь идёт о судье апелляционной инстанции господине Д. Дж. Оранье, за отвод которого представители Украины боролись в течение года. В Киеве предъявили Оранье претензию в том, что ранее он представлял как юрист интересы российской компании «Промнефтьстрой» в деле против «Юкоса», а также до недавнего времени сотрудничал с адвокатами, представлявшими в суде интересы крымских музеев, и, следовательно, может принять решение в пользу России.

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В прошлом году апелляционный суд Амстердама отказал украинской стороне в аналогичном требовании, после чего киевские юристы сделали отвод Оранье своей главной задачей.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба считает отвод «пророссийски настроенного» судьи крупным успехом МИД и Минюста Зе-команды, а его слова многократно и с чувством глубокого удовлетворения перепели украинские СМИ.

Примечательно, что украинские толкователи единогласно выражали осторожный оптимизм, будто скифское золото из Амстердама однажды приедет в Киев, но о «пэрэмогах» и тому подобных «шах и мат, вата» никто не заикался. Видать, учёными стали.

Комментируя сдержанную радость украинской политоты, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов заметил, что приветствует решение апелляционного суда Амстердама, поскольку отвод Оранье был последним аргументом украинских юристов в борьбе за крымские культурно-исторические ценности, за который они цеплялись как утопающий за соломинку.

«Теперь ничто не мешает апелляционной инстанции принять законное и обоснованное решение по делу скифского золота в пользу России», – передает слова Молохова РИА «Новости».

По мнению экспертов, Украина использовала свой последний козырь, да и то, не имеющий прямого отношения к делу, и более не способна предъявить в суде ничего, что могло бы доказать её права на экспонаты из крымских музеев, находящиеся на временном хранении в музее Алларда Пирсона.

Между тем, исполняя решение апелляционного суда Амстердама, представители интересов четырёх крымских музеев: Керченского историко-культурного заповедника (вошедшего в Восточно-крымский музей-заповедник), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического», ещё в сентябре предоставили на рассмотрение исчерпывающий пакет документов, подтверждающие их права собственности на скифское золото.

По мнению директора Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяны Умрихиной, для крымских музеев не составит сложности предоставить суду любую дополнительную информацию. Ибо, «чем больше суд получит информации, тем лучше для нас».

Чем на это может ответить Украина?

Исходя из логики её антироссийских действий во внешней политике, начнёт тормозить дело, включив крючкотворство и взбесившийся принтер с кляузами.

Ведь, по бандеровской логике, если золото скифов из крымских курганов не достанется Украине – оно не должно достаться никому. Особенно – клятым москалям. Или пусть и дальше пылится на хранении в амстердамском музее Алларда Пирсона.

Кстати, нидерландская сторона наверняка не будет против, поскольку патовая ситуация позволит задержать у себя бесценную коллекцию, пока в российско-украинских отношениях не произойдёт нечто экстраординарное.

Осталось только дождаться решения амстердамского апелляционного суда – только он способен прояснить дальнейшую судьбу артефактов из крымских музеев.