Украина лишилась самой мощной ГЭС на Днепре – глава Укргидроэнерго оценил мастерство русских ракетчиков
В результате удара по ДнепроГЭС, который был нанесен 22 марта, Украина лишилась самой мощной электростанции на каскадах Днепра.
Об этом в эфире интернет-канала «Общественное. Новости» заявил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
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По мнению Сироты, сейчас неизвестно, сможет ли когда-либо возобновить работу эта электростанция.
«Это для энергосистемы важно, потому что энергосистема потеряла регулирующие мощности. Нам нужно будет тут находить разные варианты, как заменить ДнепроГЭС. Это была самая мощная станция в каскаде, 1500 мегаватт, после удара мы потеряли более тысячи мегаватт, и это важно.
Конечно, вы знаете, что в прошлом году был нанесен удар по ГЭС-1, тоже потеряли. Потому на сегодняшний день мы не можем сказать, когда мы возобновим генерацию на этих станциях. Десять дней нам надо, чтобы понять, что будет происходить и какие последствия, что мы сможем, сможем ли вообще подсоединить станции к генерации», – заключил Сирота.
Спасибо!
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