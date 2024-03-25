Украина лишилась самой мощной ГЭС на Днепре – глава Укргидроэнерго оценил мастерство русских ракетчиков

Анатолий Лапин.  
25.03.2024 18:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


В результате удара по ДнепроГЭС, который был нанесен 22 марта, Украина лишилась самой мощной электростанции на каскадах Днепра.

Об этом в эфире интернет-канала «Общественное. Новости» заявил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

В результате удара по ДнепроГЭС, который был нанесен 22 марта, Украина лишилась самой мощной...

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По мнению Сироты, сейчас неизвестно, сможет ли когда-либо возобновить работу эта электростанция.

«Это для энергосистемы важно, потому что энергосистема потеряла регулирующие мощности. Нам нужно будет тут находить разные варианты, как заменить ДнепроГЭС. Это была самая мощная станция в каскаде, 1500 мегаватт, после удара мы потеряли более тысячи мегаватт, и это важно.

Конечно, вы знаете, что в прошлом году был нанесен удар по ГЭС-1, тоже потеряли. Потому на сегодняшний день мы не можем сказать, когда мы возобновим генерацию на этих станциях. Десять дней нам надо, чтобы понять, что будет происходить и какие последствия, что мы сможем, сможем ли вообще подсоединить станции к генерации», – заключил Сирота.

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