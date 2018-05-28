28.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украина лишилась союзников в Восточной Европе

Политика украинской власти привела к тому, что восточноевропейские союзники Киева, активно выступавшие адвокатами Украины в ЕС, теперь выступают против сближения Украины с Западом.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший замсекретаря СНБО Украины Степан Гавриш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что 18 мая во время инаугурационного заседания правительства Венгрии за столом с вином и напитками было два вопроса: полномочий правительства и Украины.

“Тогда было принято жёсткое решение направить меморандум не только Йенсу Столтенбергу, но и всем членам альянса, где на двух страницах венгерское правительство говорит о том, что Украина не состоялась как страна, что она хрупкая, и правительство неспособно управлять страной: мы не проводим реформы, погрязли в коррупции и в связи с этим не можем быть реципиентами НАТО, и альянс должен отказаться от помощи Украине. Но это только начало. Понятно, что если сейчас это «прокатит», то Венгрия начнёт наступление по всем линиями нашей ассоциации в Европе, и думаю, что будет максимально блокировать предоставление финансовой помощи Украине», – заявил Гавриш.

По мнению эксперта, причиной тому стали несвоевременные и ошибочные инициативы киевской власти.

«Мы неудачно копируем политику России, которая выбрала стратегию осаждённой крепости. Украина тоже с целью мобилизации электорального ресурса вокруг политики президента страны – единого лидера, который защищает национальный интерес, выбрала подобную политику, и мне кажется, что определённое количество наших внешнеполитических шагов было сделано не вовремя или с серьёзными ошибками», – считает он.

«Мы же отступали от языкового закона, и пани Гриневич ездила в Будапешт, пыталась всячески объяснить Брюсселю и Венецианской комиссии, что мы будем менять эту политику в следующем законе о школьном образовании. Пока что этого не случилось, и венгры этим воспользовались.

Мне кажется, что в этом контексте мы открыли второй фронт на Западе. Обратите внимание, что за последнее время мы потеряли союзников не только в лице поляков и венгров, но чехов, болгар, румын. Именно представители Восточной Европы, у которых был достаточно горячий эмоциональный голос в Брюсселе, перестали говорить про Украину и поддерживать нас», – добавил Гавриш.