Украина лишилась возможности получить от России несколько миллионов долларов

31.07.2021, Симферополь, Виктор Орлов

Новости Украины

Специалисты добыли первую воду из-под Азовского моря и изучают ее качество на предмет пригодности для водообеспечения Крыма, где образовался дефицит водоснабжения после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.

«Сегодня доложили, что из-под Азовского моря добыли первую партию воды. Сейчас специалисты проверяют её состояние», – сообщил прибывший накануне в Симферополь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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По его словам, подробная информация о качестве добытой воды, а также об объемах ее запасов будет получена к концу сентября, после бурения дополнительных скважин.

Хуснуллин сообщил, что благодаря осадкам, а также принятым экстренным мерам в Крыму накоплены запасы воды на два года.

«Мы имеем запас подземных вод, мы имеем на сегодня экономию в сетях, на всякий случай готовим систему по опреснительной установке. И сейчас у нас на ближайшие два года проблема в Крыму решена», – заявил чиновник журналистам.

Одесский политик Вячеслав Азаров считает, что Украина, пытавшаяся шантажировать Москву поставками воды в Крым, упустила момент, когда смогла бы неплохо заработать.

«Крым скоро будет со своей поддонной пресной водой. Если учесть, что в 2013 г. Северо-Крымский канал поставил на полуостров 1,1 млрд. кубов, а куб опресненной воды оценивают в 50-60 рублей, то речь может идти о потере Украиной нескольких сотен миллионов долларов в год упущенной выгоды от водоснабжения Крыма. Газ и даже топливо для ВСУ Киев мог покупать у Москвы через посредников, а воду продавать – нет. У нас в правительственном квартале сидят не только бездарные политики, но и бизнесмены», – комментирует Азаров.