Украина, Литва и Польша разрешили американскому дрону-разведчику облететь границу Белоруссии
Стратегический беспилотный летательный аппарат Global Hawk США осуществлял сегодня разведку границы Белоруссии.
Об этом сообщает Украинский Милитарный Портал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Беспилотник проводил мониторинг границы Белоруссии в воздушном пространстве Литвы, Польши и Украины. Далее он полетел в направлении Донбасса.
RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат.
Генерал ФСБ член Высшего Совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов не видит в действиях американцев ничего экстраординарного.
«Американский дрон сканирует концентрацию боевых сил и техники на границах. Этот дрон снабжен такой мощной системой наблюдения, которая позволяет различать даже номерные знаки на автомобилях. Они ведут разведку, которая помогает увидеть состояние вооруженных сил. Политическая напряженность в Белоруссии очень высокая и им нужно четко понимать, в каком формате себя содержат вооруженные силы», – заявил Михайлов «ПолитНавигатору».
На прошлой неделе президент Александр Лукашенко заявил о стягивании сил НАТО у границ Белоруссии, и, в свою очередь, распорядился перебросить войска на запад.
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