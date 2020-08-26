Украина, Литва и Польша разрешили американскому дрону-разведчику облететь границу Белоруссии

26.08.2020, Москва, Елена Острякова

Стратегический беспилотный летательный аппарат Global Hawk США осуществлял сегодня разведку границы Белоруссии.

Об этом сообщает Украинский Милитарный Портал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Беспилотник проводил мониторинг границы Белоруссии в воздушном пространстве Литвы, Польши и Украины. Далее он полетел в направлении Донбасса.

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Генерал ФСБ член Высшего Совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов не видит в действиях американцев ничего экстраординарного.

«Американский дрон сканирует концентрацию боевых сил и техники на границах. Этот дрон снабжен такой мощной системой наблюдения, которая позволяет различать даже номерные знаки на автомобилях. Они ведут разведку, которая помогает увидеть состояние вооруженных сил. Политическая напряженность в Белоруссии очень высокая и им нужно четко понимать, в каком формате себя содержат вооруженные силы», – заявил Михайлов «ПолитНавигатору».

На прошлой неделе президент Александр Лукашенко заявил о стягивании сил НАТО у границ Белоруссии, и, в свою очередь, распорядился перебросить войска на запад.