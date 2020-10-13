Украина массово прививается вакциной «агрессора»

13.10.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине целые семьи прививаются российской вакциной от коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом в эфире ток-шоу «Хард с Влащенко» заявил известный украинский кардиохирург Борис Тодуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Тодурова, вакцина от гриппа на Украине завозится из Европы, тогда как антикоронавирусная заходит нелегально из РФ. При этом, врач не сомневается в ее эффективности и высоко оценивает российскую школу эпидемиологов.

«Все вакцины сегодня привозят из-за рубежа, украинских вакцин, естественно, нет. Каким образом, и насколько они сертифицированы легально, я не знаю. Российские вакцины массово сегодня завозят и целые семьи вакцинируются сегодня российскими вакцинами. Я имею в виду сегодня вакцину от коронавируса.

Вакцины от гриппа ежегодно мы получаем тоже западные, они каждый год меняются, потому что подбирается штамм гриппа и соответственно, каждый год нужна новая вакцина. От гриппа я еще не вакцинировался, еще не видел их в широком использовании. Я думаю, где-то из-за рубежа привезли и вакцинировали.

Мы читаем в интернете отзывы наших коллег о вакцине из России. Отзывы в целом очень хорошие, и я думаю, что несмотря на то, что вакцина не прошла еще третьего-четвертого этапа, они уже начали ее использовать, и есть надежда, что эта вакцина пройдет все этапы исследования.

Все-таки российские вирусологи, бактериологи – это одна из самых мощных школ в мире. Если вы помните, как они победили вирус Эбола, одними из первых создали вакцину против вируса Эбола в Африке, в структуре СССР были среднеазиатские республики, где постоянно были какие-то эпидемии. И в то время еще советская школа эпидемиологов очень успешно с ними боролась.

Это традиционно очень мощная школа, поэтому я не сомневаюсь, что они создадут хорошую вакцину, причем у них еще в Новосибирске новая какая-то разрабатывается, более современная. Так что одна из них наверняка будет очень качественной», – заявил Тодуров.

Его слова раскритиковали в Минздраве Украины, заявив, что не ведут никаких переговоров о закупке российской вакцины.

«Это Тодурова спрашивайте. Минздрав не поставляет российские вакцины и ведет переговоры с мировыми производителями», – заявили в украинском ведомстве, не опровергнув, впрочем, факт использования российской вакцины украинцами.