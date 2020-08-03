Украина массово теряет своих граждан

03.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Пока жители Донбасса получают российские паспорта, люди с Западной Украины бегут за гражданством в Польшу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас вспомнил то, что происходит в Польше, а это сравнивают на западе и на востоке. У них есть своя социология – польская. И вот интересные цифры: порядка четверти респондентов-украинцев, которые живут там, а у них, подчеркиваю, ума хватило не вернуться на Украину, подавляющему большинству украинцев (наконец, это поняли через четыре месяца карантина), хотят польское гражданство, хотят вписываться в польскую жизнь, и поляки таким образом, их собирают и забирают себе.

То есть какой процесс идет? Там – польское гражданство, там – польская жизнь, там союз формируется против русских между Литвой, Украиной и Польшей. Польша – центр силы Восточной Европы. Это та реальность, которая сейчас возникает», – сказал эксперт.

«На Востоке Украины тяжело, противоречиво, непоследовательно, но всё-таки реализуется задача… Речь идет о нескольких сотнях тысяч граждан, которые могут остаться в гражданстве Украины, но они уже будут гражданами России», – добавил Копатько.

«О чем это говорит? О том, что все механизмы, которые до сегодняшнего дня работали, не будут работать. То есть минского формата нет хотя бы из-за того, что можно сколько угодно говорить о письме Козака, там Песков может дезавуировать, но я себе задаю вопрос: что будут люди говорить о нашем эфире и как они будут рефлексировать. «Ребята, какой Кравчук? Какие договоренности?»

Там другая жизнь идет уже. К Донбассу у этого человека отношение резко негативное. Это их вопрос. Я сейчас рассуждаю в контексте только того, что если мы и собираемся профанировать дальше переговорный процесс, то считайте, нужно подтвердить, что он не нужен никому», – добавил социолог.