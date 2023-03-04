Украина массово вербует подростков для терактов в РФ

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Украинские спецслужбы вербуют подростков на территории России, и заставляют их работать наводчиками или совершать другие преступления.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский юрист и писатель Павел Астахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши сотрудники ФСБ регулярно выявляют разных негодяев. Мы видим, что соблазняют подростков, в частности, на тех территориях в районе Мелитополя, Херсона. Там ребят соблазняют, чтобы они выступали наводчиками. Именно подростков. Враг ведёт серьёзную работу, и не надо его недооценивать. Это очень изощрённый враг», – сказал Астахов.

Он добавил, что кроме явного врага, в России приходятся бороться с предателями и разгильдяями.

«И предательство имеет место, но, опять же, против предательства есть меры контрразведывательного характера. Специалисты проводят всю работу. Что касается разгильдяйства – это другое, наверное, даже страшнее, потому что его сложнее предугадать. Но разгильдяйство профилактируется регулярными проверками и тренировками. Человеческий фактор никто не отменял, но если постоянно тренируешь, проверяешь, держишь в тонусе, то разгильдяйства становится меньше», – подытожил юрист.