Украина меняет риторику: Россия теперь могучая, а не отсталая

Вадим Москаленко.  
23.12.2023 17:10
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Украинские власти меняют риторику, чтобы оправдать провал контрнаступления. Если раньше Киев высмеивал российскую армию как отсталую и немотивированную, то теперь ВС РФ объявлены одними из сильнейших. Так что в целом 2023 год для украинской военной кампании можно считать очень успешным.

С такими тезисами на дискуссионной панели в Киеве выступил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские власти меняют риторику, чтобы оправдать провал контрнаступления. Если раньше Киев высмеивал российскую армию...

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«Последние публикации, в том числе, в западной прессе критикуют наши действия на протяжении этого года, говорят «неудачное контрнаступление у вас», от того, что мы в своё время непрофессионально подняли градус наших ожиданий. Мы отталкиваемся от того, где мы сейчас есть, соответственно большинство людей, которые не являются профессиональными военными, относительно тех ожиданий, которые мы себе заложили.

В целом моя точка зрения, что мы очень успешно провели этот год. Мы практически не потеряли территории. Мы задали больших потерь противнику – тысячи танков, десятки тысяч машин, сотни тысяч противника было уничтожено. Это реально большое достижение. Мы отобрали у морской державы возможность свободно себя чувствовать в Чёрном море – это сделали, в первую очередь, СБУ, ГУР, ВМС. И ещё много факторов можно рассказывать, где мы достигли», – разглагольствовал Костенко.

Следуя за резко изменившейся риторикой киевской пропаганды, он также добавил, что украинцы смогли выстоять против «одной из самых могущественных стран мира» (раньше Украина предпочитала высмеивать российскую армию как отсталую и немотивированную).

«Поэтому мы должны подходить профессионально и говорить, что этот год был успешным во многом для нас, благодаря нашим силам обороны. Мы  понимаем, против кого мы бьёмся. Это не какая-то, извините, третьесортная страна, в военном плане это одна из самых могущественных стран мира. Но они не смогли нас победить, и мы устояли», – объяснил депутат.

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