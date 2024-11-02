Украина меняет тональность: Корейские военные станут серьезной проблемой для нас

Украине не стоит заниматься шапкозакидательством от возможного появления подразделений КНДР в зоне СВО.

С таким предупреждением в колонке, опубликованной киевскими антироссийским пропагандистским изданием «Новое время», выступил содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник.

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Он считает, что российский лидер преследует несколько целей, которым служит переброска корейских военных в Курскую область.

«В любом случае, если они действительно будут на территории Курской области, то, учитывая баланс сил, ориентировочно 10−15 тысяч украинских военных, и если туда одновременно перебросят до 10 тысяч северокорейцев, то это довольно существенная пропорция. Опять же, с оговорками относительно их эффективности, о которой мы можем судить только потом, по факту. Это то, что касается военного аспекта», – пишет Мельник.

Он считает, что Москва таким образом преследует и политические цели.

«И Путин такими действиями мог иметь целью создать дополнительное напряжение именно на Корейском полуострове. Как видим, в определенной степени это ему удалось. Путин в очередной раз пытается тестировать красные линии Запада. Есть целый ряд заявлений, есть попытки повлиять на это решение через Пекин, чтобы Си Цзиньпин побудил Северную Корею отказаться от такой идеи. Но это все в корне не меняет подход, которого наши западные партнеры придерживаются в Украине. Поэтому это первый шаг, вот по факту следующая стадия эскалации, следующий уровень интернационализации конфликта. Ну и что? Так Путин тестирует реакцию Запада», – продолжает автор.

По его словам, сейчас есть вопрос, это единовременная помощь или нет.

«А потом, если будет посылаться сюда регулярно определенное количество военных — несколько тысяч, потом 10 тысяч, потом, например, ежемесячно будет добавляться тысяча или две, тогда это для российской стороны имеет очень предметный военный эффект. Ведь позволит частично компенсировать те потери, которые несут российские войска на линии фронта, те сейчас пробелы, которые наметились в так называемой криптомобилизации (скрытой мобилизации), проводимой в России. То есть, это уже имеет такое абсолютно практическое измерение, так же, как корейские снаряды», – опасается аналитик.

Он предполагает, что «Москва предложила что-то очень ценное для Северной Кореи, чтобы посылать туда своих солдат».

«В любом случае несколько тысяч северокорейских солдат, насколько бы они ни были не подготовлены, стрелять все равно умеют. Это все равно дополнительная нагрузка, дополнительная опасность. Если действительно там будут очень сильно обученные подразделения, которые могут проникать в тыл, совершать диверсии, то это еще одна дополнительная угроза. Но в любом случае точно, что не стоит игнорировать или заниматься «шапкозакидательством», мол, эти северокорейцы и не обучены, и местности не знают, и на русском не разговаривают, поэтому ничего страшного из этого не будет», – предупреждает Мельник.