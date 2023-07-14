Украина мешает Западу завершить войну вничью – Фарион

Анатолий Лапин.  
14.07.2023 12:54
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Из прошедшего на днях саммита НАТО можно сделать вывод, что мировые элиты готовы пожертвовать Украиной.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из прошедшего на днях саммита НАТО можно сделать вывод, что мировые элиты готовы пожертвовать...

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«Так называемый коллективный политический ум мира хватается за любую возможность сделать войну, которая сыграна вничью, хотя бы в ничью. И завершить ее, эту войну, потому что для них это большие экономические затраты, хоть для них это испытание оружие в наших тылах, завершить ее, не победив и не сокрушив Москву, не развалив ее изнутри на мелкие этносы, которые Московия поработила», – сказала националистка.

Она считает, что это «не входит в планы коллективного мирового ума».

«Так что ничья. И упаси господи, чтобы поражение Московии не было разгромным. Такое впечатление, что на саммите основной проблемой было не московское мировое зло, а основной проблемой мира остается Украина, которая уперто стоит на своей позиции отвоевать свою независимость, свой суверенитет, свою соборность, каждый клочок своей земли, и защитить каждого украинца.

Вот, если бы Украина сложила оружие, все было бы понятно – дальше бы торговались, никто бы не напрягался, пили бы себе кофе», – заявила Фарион.

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