Украина могла бы стать империей, но всё губит сельский менталитет – киевские эксперты

07.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина как многонациональная и многокультурная страна, обладающая «экономическим разнообразием», в будущем должна стать империей.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Прежде всего, я хочу сказать, вопрос не в том, кем является Украина, а кем она должна стать в результате дальнейших трансформаций и преобразований. Потому что мы пока не выбрали тот концепт, который может обеспечить развитие нашего суверенитета и экономики.

На самом деле, мы пока находимся во власти тех внешних дискурсов, которые нам навязываются. На самом деле, Украина, в принципе, как проект может существовать исключительно в качестве новой империи. Украина должна стать новым имперским проектом.

Потому что разнообразие культур, языков, наций и в принципе экономическое разнообразие. Сложность украинской экономики является признаком государства-империи», – заявил Карасёв.

В свою очередь, киевский политолог Михаил Чаплыга согласился с идеей о том, что Украина должна стать империей, но добавил, что пока этого сделать не получится из-за старательно взращиваемого сельского менталитета.

«Единственный путь для Украины – это империя. Когда мы признаём поликультурность, полиисторию, полиязыки, полирелигию и так далее. Вот тогда нация устремлена в будущее. Но, давайте я задам провокационный вопрос – а есть ли будущее у нации, если у неё гимн не вдохновляет на будущее, а, извините меня, но, к сожалению, мне его слова кажутся больше архаично-сельскими.

Если в школе, в которую ходит мой ребёнок, и я прохожу программу вместе с ним, и она, к сожалению, взращивает не полис – глобальное мышление, силу, интеллект, науку, а взращивает «сад вишнёвый возле хаты» – сельский нарратив. Скажите, а будущее у нас есть?» – засомневался Чаплыга.