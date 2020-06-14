14.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Армения, Коррупция, Медицина, Молдова, Украина
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Украина, Молдавия и Армения не справятся с пандемией из-за воровства


Несмотря на то, что весь мир уже выходит из пандемии коронавируса, ситуация в Армении, Молдавии и на Украине продолжает ухудшаться из-за того, что в этих государствах разворовывали все выделенные на развитие медицины средства.

Об этом в эфире программы «Бывшие» на радио «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с короновирусом тяжелая, и сюжеты похожие. В Армении чуть хуже, чем в Молдавии, также и на Украине отчасти, просто масштаб другой.

Это произошло из-за стремления ехать на советском наследии в том числе, на остатках советского здравоохранение. В первую очередь имеется в виду, конечно, уже довольно возрастные специалисты», – отметил он.

По мнению эксперта, такая ситуация возникла из-за того, что правительства Украины, Армении и Молдавии брали деньги на медицинские реформы, но вместо реальной модернизации все средства разворовывали.

«В той же в Армении, Молдове и на Украине, несмотря на все реформы, которые заканчивались разворовыванием средств, предоставленных им на это европейскими и другими структурами.

Старое советское ещё не до конца разрушено, а новое так и не сделано. Ехать на советском наследии без конца невозможно, и как итог Россия и все страны Европы уже выходят из коронавируской пандемии.

А Армения, Молдова и Украина вновь падают в пандемию, и это не какая-то вторая волна, это та же самая волна, с которой они не справились, и боюсь, что самостоятельно им не справиться», – резюмировал Мартынов.

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