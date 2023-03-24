Украина может атаковать Белгород и Приднестровье – эксперт

Анатолий Лапин.  
24.03.2023 16:43
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Приднестровье, Россия, Украина


Украинский режим в рамках своего анонсированного контрнаступления может нанести не военный, а политический удар. Объектом для атаки может быть выбрана Белгородская область или Приднестровье.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский режим в рамках своего анонсированного контрнаступления может нанести не военный, а политический удар....

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«Не исключены попытки ударов, имеющих не военное, а политическое значение. Это удар на Белогород, который в 30 километрах. Оперативная глубина невелика и 30 километров они проскочить могут, если там не будет достаточной системы обороны. Второй удар – это на Приднестровье», – сказал эксперт.

«Это тоже будет серьезный политический удар, там тоже система обороны не позволяет и оперативная глубина этого театра не позволяет. К тому же, это имеет большое военное значение для Украины, поскольку они имеют возможность захватить огромные склады в Колбасны.

Правда, надо иметь в виду, что наши соединения и часть, которая там находится, может пойти на то, чтобы эти склады уничтожить взрывом. Но тогда последствия будут очень тяжелыми для окружающих, потому что количество боеприпасов огромное и взрыв будет огромной силы», – заявил Сивков.

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