Украина может еще сильнее удариться в терроризм

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Проигрывающей на поле боя Украине ничего не остаётся, кроме как перейти к массовым терактам.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конфликт приобретает все более опасные формы. Да, Соединенные Штаты Америки готовы, по всей видимости, сбросить военную составляющую и не только, на западноевропейских союзников. Хотите воевать – воюйте, хотите поддерживать Киев – это ваше дело. Но дело все в том, что сегодня чтобы вести военные действия в условиях, когда уже Россия перехватила стратегическую инициативу и вряд ли ее отдаст, осталось только лишь один путь», – сказал Васильев.

По его словам, это «путь опасных провокаций, путь нагнетания конфликта может быть создания каких-то чрезвычайных ситуаций понимаете».