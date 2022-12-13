Украина может использовать Косово для возвращения Крыма – экс-посол на Балканах

13.12.2022  14:06 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Балканы, Дзен, Косово, Крым, Политика, Россия, Украина


Украина не должна признавать независимость Косова, если рассчитывает вернуть себе Крым.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александр Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не должна признавать независимость Косова, если рассчитывает вернуть себе Крым. Об этом в...

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По мнению дипломата, косовский прецедент может быть использован Украиной для того, чтобы захватить Крым, не используя войска.

«Если мы до сих пор не признали Косово, если меня лично, я еще раз подтвержу, потому что я работал в Крыму заместителем постоянного представителя президента и очень хорошо все понимаю, что там происходило до и сейчас. Я остаюсь при той точке зрения, прошу прощения Косова, но я бы рекомендовал так и не признавать как независимое государство.

При всем при том, что это территория, которая сразу нас поддержала, она очень антироссийски настроенная…

Деоккупация Крыма – это единственный регион, который, может быть, будет деоккупирован не обязательно военным способом, в отличие от Херсона, Запорожья, Луганска и Донецка. Есть такая возможность. А, учитывая это, я бы еще придержался с признанием Косова. Это не сильный аргумент, но какой-то еще у нас аргумент, чтобы россияне за него не цеплялись», – заявил Левченко.

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