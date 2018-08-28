Украина может лишиться выхода в Чёрное море

28.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Если Украина разорвёт соглашение с Россией по статусу Азовского моря, то это закроет ей выход в Чёрное море.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается идеи отменить или аннулировать соглашение, существующее между Украиной и Россией по статусу Азовского моря, которое действует с 2003 года. Сегодня Азовское море рассматривается как внутреннее море двух стран, действие этого соглашение в интересах Украины. Его отменять нельзя», – считает Суслов.

Бывший министр предупредил, что в случае отказа Украиной от этого соглашения, то она утратит выход в Чёрное море.

«Сегодня уже даже наш МИД начал заявлять, потому что надо понимать, что, если отменить этот статус и перейти использованию международных конвенций, то там есть такое понятие, как «территориальные воды» – 12 миль. Тогда Керченский пролив полностью окажется территориальными водами России. И уж тогда Украина будет отсечена от выхода из Азовского моря в Чёрное», – предостерёг политик.

Напомним, что ранее «ПолитНавигатора» сообщал, что Российскую Федерацию не удастся привлечь к ответственности за действия пограничников в Азовском море и усиление мер безопасности в Керченском проливе, так как моряки действуют в рамках морского права.