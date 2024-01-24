Украина может «случайно найти» ядерное оружие или получить его от США – политолог

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США могли бы разместить на Украине свое ядерное оружие, чтобы гарантировать ей безопасность. В крайнем случае – негласно передать ей его для создания баланса с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша проблема в том, что мы имеем дисбаланс – ядерное государство воюет против неядерного. У ядерной державы всегда есть последний аргумент, которым она шантажирует партнеров неядерного государства Украины и которым она успокаивает свое общество, используя этот аргумент», – сказал эксперт.

По его мнению, восстановить этот баланс можно, вернув ядерное оружие той стране, которая неядерная.

«В свое время США размещали свое ядерное оружие на территории Южной Кореи, чтобы гарантировать безопасность Южной Кореи, потом это оружие было выведено. В свое время Пакистан получил ядерное оружие для того, чтобы уцелеть в войне с Индией. Израиль – не буду даже комментировать, получил оружие, чтобы получить гарантии безопасности в войне против арабских государств, которые окружают Израиль. Тут есть два варианта. Первый израильско-пакистанский: мы получаем, нашли случайно забытое в древних советских хранилищах. И второй вариант – размещение на нашей территории ядерных сил государств-гарантов как элемент договоренности с той же Россией, ядерных сил государств-гарантов», – заявил Бортник.