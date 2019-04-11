Украина может навсегда лишиться денег заробитчан

11.04.2019, Киев, Игорь Петров

Трудовые мигранты, которые пока еще перечисляют в Украину значительные суммы, могут забрать свои семьи и окончательно покинуть страну, лишив ее этих денег.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, сейчас мигранты перечисляют денег все больше, поскольку все больше людей выезжает из страны. Выборы сильно раскололи общество, и если не удастся это погасить, мы увидим, что еще часть людей разочаруются и выедут. С другой стороны, те, кто работают за границей, находят работу все более высокооплачиваемую. Пока еще эти люди живут на две страны. Но если они поймут, что в нашей стране делать нечего и ничего не будет, они заберут свои семьи и уедут навсегда. Пойдет тренд на понижение перечислений в нашу страну”, – сказал эксперт.

Он напомнил, что МВФ дает Украине до двух миллиардов долларов в год, тогда как заробитчане перечисляют в пять – шесть раз больше.

“И при этом [заробитчане] не выставляют никаких условий. Так вот, если пойдет тренд на снижение перечислений трудовых мигрантов в Украину, то мы увидим, как все складывается как карточный домик. И если мы пойдем по литовскому сценарию, то все будет плохо – экономически активные люди не вернутся в нашу страну», – резюмировал Дорошенко.