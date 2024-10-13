Украина может не рассчитывать на вступление в ЕС до конца войны – бандеровцев огорчили в Польше

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Украинцы не смогут до окончания войны с Россией вступить не только в НАТО, но и в ЕС, потому что его члены не хотят открыто ввязываться в вооружённый конфликт. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Березы заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интеграция с ЕС напрямую зависит от результата войны. Это такой же вопрос, как интеграция с НАТО. Потому что вопрос европейской интеграции очень сильно взаимосвязан. Многим сможет казаться, что есть разница между ЕС и НАТО. На самом деле, разницы нет, поскольку европейские соглашения предусматривают военную, ничем не ограниченную помощь жертве агрессии. Здесь этот момент ключевой», – отметил Кульпа.

«Второй вопрос – вопрос воли. Нельзя стать членом ЕС, если не будет консолидации власти и народа в достижении этой цели. С точки зрения большой геополитики вход Украины в ЕС – условие выживание украинской государственности. Если Украина останется буфером, вопрос времени, когда она будет дальше терять свои ресурсы», – подчеркнул он.