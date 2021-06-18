Украина может не выпустить Россию из группы на Евро-2020

18.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Если на проходящем сейчас чемпионате Европы по футболу сборные Украины и России займут третье место, то по лучшей разнице мячей впереди окажется Украине, получив шанс на выход в следующий круг.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Спорт-Экспресс».

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«Перед последним туром в группах В и С на чемпионате Европы сложилась ситуация, что сборные России и Украины могут занять третьи места в своих квартетах. Наиболее вероятный расклад для этого: поражение россиян от Дании в один гол в результативном матче (1:2, 2:3 и так далее) и победа Бельгии над Финляндией в группе В, а также поражение Украины от Австрии в группе С», – отмечается в материале.

Турнирная таблица группы В, где играет сборная России.

Издание напоминает, что в плей-офф, помимо двух сборных из каждого квартета, выходят четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Эти команды будут ранжироваться между собой по числу очков, а далее по разности мячей и количеству голов.

Группа С. Украина, как и Россия в свое группе, перед последним туром занимает второе место.

«У России при раскладе, указанном выше, будет 3 очка и «минус 3», а вот у Украины — 3 очка и лучшая, чем у россиян, разность, если она не уступят Австрии в три гола или более. Поэтому, если при таком варианте развития событий найдется еще три сборных с третьих мест, которых обойдут Россию, и хотя бы одна, которая не обойдет Украину, результаты наших соседей могут напрямую повлиять на судьбу команды Черчесова.