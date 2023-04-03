Украина может объединиться в конфедерацию с Польшей и Прибалтикой

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Украинская власть рассматривает вариант объединения страны с Польшей и Прибалтикой в одну конфедерацию.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады и бывший участник карательной операции против ЛДНР в составе батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мосийчука, то, как это будет происходить, решат события на фронте.

«Украинская власть рассматривала и рассматривает возможность создания конфедерации с Польшей и Прибалтикой. Плохого в этом ничего нет, надо, конечно, документы видеть, насколько это и как. Я вам скажу другое – это был бы очень сильный союз на всю Европу, если бы к нему присоединилась Литва в полном объеме – я имею в виду Беларусь. Потому что Белоруссии как таковой нет, это Литва», – сказал наицоналист.

«На самом деле, литовские земли – это земли Белоруссии, а белорусы – это литвины. А то, что сейчас Литва – это немного другое. С Белоруссией – понятно, что ничего не присоединится в ближайшее время. И тут вопрос, на каких условиях, как это обговаривалось. То, что обговаривалось, я знаю на 100%, я общался с замом Ермака по этому поводу, одним из замов Ермака. Будет это экономический союз, будет это экономико-политический, политико-военный – это пока непонятно, это будет зависеть от ситуации на фронте и многих-многих вещей», – заявил Мосийчук.