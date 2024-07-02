Украина может остаться без туалетной бумаги. Все, кто ее делают, ушли на фронт

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Киевский картонно-бумажный комбинат, известный туалетной бумагой «Обухов», может закрыться из-за нехватки работников по причине их тотальной мобилизации.

Как заявили в пресс-службе предприятия агентству «Интерфакс-Украина», сегодня в рядах ВСУ воюет каждый десятый сотрудник комбината. А из-за сложности работы работников-мужчин невозможно заменить женщинами.

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«На предприятии есть и профессии, где по требованиям охраны труда могут работать только мужчины. Поэтому вариант замены их женщинами невозможен. Если таких сотрудников мобилизуют, остановится производство», – предупреждают на комбинате.

«Большой бизнес уже моделирует последствия. Опасения остаться без способности обеспечивать необходимые производственные процессы предприятия из-за нехватки персонала, не безосновательны – в рядах ВСУ каждый 10-й сотрудник комбината.

Сообщается, что на участках, где раньше работали преимущественно мужчины, сегодня можно увидеть женщин, ведь комбинат начал программы по профессиональному обучению, «благодаря которым можно овладеть новой профессией за счет предприятия – например, водители погрузчика», – рассказали «Интерфаксу-Украина» в пресс-службе предприятия.

В то же время, подчеркивают комбинате, есть работники, заменить которых женщинами сложно, а иногда и невозможно. В частности, чтобы стать машинистом бумагоделательной или картофеледельческой машины, необходимо около пяти лет, поскольку нужно овладеть рядом поэтапных работ.

Отмечается, что незаменимость профессионалов бумажной отрасли обусловлена ​​еще и тем, что производство бумаги связано с повышенным уровнем шума, температуры, влажности и вибрации, поэтому работающие в цехах люди должны быть физически выносливыми.

При этом прогнозируют в компании, кроме того, что потребители останутся без туалетной бумаги, а крупные производители украинских товаров без картонной тары, остановка предприятия может кардинально повлиять на жизнь Обуховской общины.

«Это уже не первое такое заявление от крупной промышленности. Нужна ли стране промышленность? Или украинцев заменят мигранты? В чем план и есть ли он вообще? Остановка предприятий это еще и снижение поступлений в местные и центральный бюджеты, то есть эффект снежного кома», – пишет в соцсети украинская журналистка Виктория Свитлова, бывший гендиректор журнала «Фокус».

Упомянутый комбинат – главное предприятие одноименной группы компаний, одного из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом более 2,5 тыс. работников. Владельцем комбината является австрийский Pulp Mill Holding.

Неудивительно, что Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала Раду и правительство Украины срочно решить пять ключевых проблем с бронированием: в частности, продлить на три месяца срок обновления данных и как можно быстрее запустить еБронирование.